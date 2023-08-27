Бородулин Мартын Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Мартын Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Бородулина Дарья Ануфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Петр Мартынович

Мать ребёнка: Бородулина Дарья Ануфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Степан Мартынович

Мать ребёнка: Бородулина Дарья Ануфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Мария Мартыновна

Мать ребёнка: Бородулина Дарья Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородулина Дарья Ануфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Елена Мартыновна

Мать ребёнка: Бородулина Дарья Ануфриевна

Смерть
Неизвестно
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