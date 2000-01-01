Мосунова Арина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунова Арина Игнатьевна

Мосунова Арина Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мосунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мосунова Матрена Александровна

Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мосунова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мосунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мосунова Агафья Александровна

Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close