Мосунова Арина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мосунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мосунова Матрена Александровна
Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мосунова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мосунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мосунова Агафья Александровна
Отец ребёнка: Мосунов Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно