Лосева-Волченкова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Волченков Николай Александрович

Мать: Волченкова Мария Далиановна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лосев Максим Трофимович

Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Лосев Трофим Миронович

Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Лосев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович

Рождение ребёнка
07.08.1915

Сын: Лосев Петр Трофимович

Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович

Рождение ребёнка
08.03.1920

Дочь: Лосева Раиса Трофимовна

Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович

Смерть
02.05.1969
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