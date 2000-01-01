Лосева-Волченкова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.05.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
21.11.1912
Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович
Рождение ребёнка
07.08.1915
Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович
Рождение ребёнка
08.03.1920
Дочь: Лосева Раиса Трофимовна
Отец ребёнка: Лосев Трофим Миронович
Смерть
02.05.1969