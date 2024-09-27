Скрябина (Скрябина) Варвара Макаровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Скрябин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Скрябина) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно