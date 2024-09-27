Скрябина (Скрябина) Варвара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябина (Скрябина) Варвара Макаровна

Скрябина (Скрябина) Варвара Макаровна

Место рождения

Хомутово, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомутово, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Скрябин Захар Васильевич

Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Скрябин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Скрябина) Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Скрябин Василий Иванович

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.