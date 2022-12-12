Благов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благов Александр Николаевич

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Место рождения

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.12.1883

Дата смерти

16.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1883
Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
16.09.1961
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
По 1961
Иваново, Иваново, Ивановская область
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