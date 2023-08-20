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Николаев Гаврило
Николаев Гаврило
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Николай
Около 1746 г.р.
Мать
Тимофеева Мавра
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Гаврилов Николай
Мать:
Тимофеева Мавра
Смерть
Неизвестно
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