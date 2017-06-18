Иванов Владимир Иванович .
Место рожденияс . Покровка Ленинский р-он СКО.
Дата рождения18.01.1937
Дата смерти18.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1962
Сын: Иванов Сергей Владимирович .
Мать ребёнка: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .
Рождение ребёнка
20.12.1973
Сын: Иванов Иван Владимирович .
Мать ребёнка: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .
Смерть
18.06.2017