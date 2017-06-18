Иванов Владимир Иванович . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Иванович .

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Место рождения

с . Покровка Ленинский р-он СКО.

Дата рождения

18.01.1937

Дата смерти

18.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .

Рождение ребёнка
22.04.1962

Сын: Иванов Сергей Владимирович .

Мать ребёнка: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .

Рождение ребёнка
20.12.1973

Сын: Иванов Иван Владимирович .

Мать ребёнка: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .

Смерть
18.06.2017

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