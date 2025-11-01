Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна 28.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна

Автор
АИ
Иванов А.

женский, родилась 28.12.1926

умерла 08.08.2024, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Отец
Шевелев Николай Степанович?.11.1905 г.р.
Мать
Шевелева (Лустикова) Ульяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дегтярев Аркадий Степанович29.10.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926

Отец: Шевелев Николай Степанович

Мать: Шевелева (Лустикова) Ульяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Аркадий Степанович

Рождение ребёнка
18.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Аркадий Степанович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Смерть
08.08.2024
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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