Дегтярева (Шевелева) Нина Николаевна
женский, родилась 28.12.1926
умерла 08.08.2024, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
ОтецШевелев Николай Степанович?.11.1905 г.р.
МатьШевелева (Лустикова) Ульяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дегтярев Аркадий Степанович29.10.1927 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Аркадий Степанович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
08.08.2024
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область