Claassen (Hamm) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Claassen (Hamm) Helena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1790

Дата смерти

19.01.1791

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1790

Отец: Hamm Исаак

Мать: Мария

Смерть
19.01.1791
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