Саутов Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саутов Михаил
Мать: Еваилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Георгий Романович
Мать ребёнка: Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Романовна
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Никулина Саутова Елена Романовна
Мать ребёнка: Мария Романовна
Смерть
Неизвестно