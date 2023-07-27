Саутов Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саутов Михаил

Мать: Еваилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Сергей Романович

Мать ребёнка: Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Георгий Романович

Мать ребёнка: Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Петр Романович

Мать ребёнка: Мария Романовна

Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Никулина Саутова Елена Романовна

Мать ребёнка: Мария Романовна

Смерть
Неизвестно

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