Ульянов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ульянов Федор Петрович

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Лизунова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
21.01.1904

Сын: Ульянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Ульянов Василий Петрович

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Ульянов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Акулина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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