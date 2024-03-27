Ульянов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Лизунова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1904
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
10.02.1909
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Ульянов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно