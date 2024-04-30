Корнилина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнилин Михаил Семёнович
Мать: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хонина Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хонина Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно