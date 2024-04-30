Корнилина Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилина Мария Михайловна

Корнилина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилин Михаил Семёнович

Мать: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хонин Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хонина Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хонина Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хонин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Хонин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.