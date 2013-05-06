Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуркова (Тумпарова) Галия Умаровна

Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1940

Дата смерти

06.05.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940

Отец: Тумпаров Умар Жилилович

Мать: Тумпарова Шагида

Рождение ребёнка
24.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурков Михаил Степанович

Смерть
06.05.2013
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.