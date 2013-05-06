Суркова (Тумпарова) Галия Умаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1940
Дата смерти06.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940
Отец: Тумпаров Умар Жилилович
Мать: Тумпарова Шагида
Рождение ребёнка
24.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурков Михаил Степанович
Смерть
06.05.2013
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область