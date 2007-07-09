Виноградова (Торопцева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Торопцева) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопцев Иван Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Виноградов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович

г. Можайск
Рождение ребёнка
29.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович

г. Можайск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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