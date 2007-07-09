Виноградова (Торопцева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торопцев Иван Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Виноградов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович
г. Можайск
Рождение ребёнка
29.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович
г. Можайск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно