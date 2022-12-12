Козлова (Финарти) Мильда Яновна
Место рождения
Дата рождения26.03.1910
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910
Отец: Финарти Ян Андреевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 1930 и 1940
Идрица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Образование
По 1930
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
1968
Даугавпилс, Daugavpils