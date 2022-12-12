Козлова (Финарти) Мильда Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Финарти) Мильда Яновна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

26.03.1910

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910

Отец: Финарти Ян Андреевич

Мать: не указана

Рига, Rīga
Работа или профессия
Между 1930 и 1940
Идрица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Образование
По 1930
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
1968
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