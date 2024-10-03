Ураков Иона Иванов Вычислено 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Иона Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1734 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Жена

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Ураков Иван Денисов

Мать: Уракова Авдотья Терентьева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в месячном возрасте в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Рождение ребёнка
01.09.1781 ст.

Сын: Ураков Иван Ионов

Мать ребёнка: Уракова Февронья Кирилова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
МК 1781 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1964, лист 105, №103). Восприемник: той же деревни крестьянин Фрол Ураков.
Бракосочетание
До 1782

Жена: Уракова Февронья Кирилова

Рождение ребёнка
04.10.1785 ст.

Дочь: (Уракова) Пелагея Ионова

Мать ребёнка: Уракова Февронья Кирилова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
МК 1785 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1981, лист 267об, №131).
Смерть
1787
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)

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