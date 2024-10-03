Ураков Иона Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1762
Отец: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Упоминается в месячном возрасте в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Рождение ребёнка
01.09.1781 ст.
Сын: Ураков Иван Ионов
Мать ребёнка: Уракова Февронья Кирилова
МК 1781 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1964, лист 105, №103). Восприемник: той же деревни крестьянин Фрол Ураков.
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
04.10.1785 ст.
Дочь: (Уракова) Пелагея Ионова
Мать ребёнка: Уракова Февронья Кирилова
МК 1785 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1981, лист 267об, №131).
Смерть
1787
РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)