Ефремова (Мурасова) Ольга Валентиновна
Место рождения
Дата рождения03.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1971
Бракосочетание
24.11.1990
Рождение ребёнка
02.05.1991
Сын: Ефремов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.10.2006
Дочь: Виолетта Станиславовна
Отец ребёнка: Чернявин Станислав Анатольевич
Рождение ребёнка
27.10.2006
Дочь: Валерия Станиславовна
Отец ребёнка: Чернявин Станислав Анатольевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно