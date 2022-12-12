Ефремова (Мурасова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова (Мурасова) Ольга Валентиновна

Ефремова (Мурасова) Ольга Валентиновна

avatar

Место рождения

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1971

Отец: Мурасов Валентин Васильевич

Мать: Мурасова Лидия Александровна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.11.1990

Муж: Ефремов Александр Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1991

Сын: Ефремов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Виолетта Станиславовна

Отец ребёнка: Чернявин Станислав Анатольевич

Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Валерия Станиславовна

Отец ребёнка: Чернявин Станислав Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Чернявин Станислав Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявин Станислав Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ефремов Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close