Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1927
Дата смерти01.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Новодевический район, Ново-Тукшумский сельский совет
Рождение ребёнка
20.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Васильевич
Смерть
01.09.1984
Причина смерти: в бане