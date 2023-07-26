Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.03.1927

Дата смерти

01.09.1984

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927

Отец: Городнов Тимофей Никонович

Мать: Городнова (Тарцева) Александра Петровна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Пётр Васильевич

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Новодевический район, Ново-Тукшумский сельский совет
Рождение ребёнка
20.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Васильевич

Смерть
01.09.1984
Причина смерти: в бане

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