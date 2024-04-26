Афакидзе Абрам Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афакидзе Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Георгий Абрамович
Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Ирина Абрамовна
Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Марина Абрамовна
Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1984
Дочь: Хамицкая (Афакидзе) Лика Абрамовна
Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна