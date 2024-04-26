Афакидзе Абрам Варламович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афакидзе Абрам Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афакидзе Варлам

Мать: Афакидзе (Газделиани) Пепико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Георгий Абрамович

Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Марина Абрамовна

Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1984

Дочь: Хамицкая (Афакидзе) Лика Абрамовна

Мать ребёнка: Афакидзе (Герасимова) Вера Михайловна

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