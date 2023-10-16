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Залевский Владимир Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Залевская Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Залевский Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.06.1966

Сын: Залевский Василий Владимирович

Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Залевский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залевская Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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