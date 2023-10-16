Залевский Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1963
Дочь: Залевская Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Залевский Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.06.1966
Сын: Залевский Василий Владимирович
Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Залевский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Залевская Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно