Ващенко Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1997
Отец: Алеев Андрей Геннадьевич
Мать: Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.2019
С женой Анастасией начали встречаться в 2016 году 11 марта. Знакомы были еще с начальной школы, учились в параллельных классах.
Рождение ребёнка
09.03.2023
Сын: Ващенко Макарий Александрович
Отец ребёнка: Ващенко Александр Алексеевич