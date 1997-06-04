Ващенко Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1997

Отец: Алеев Андрей Геннадьевич

Мать: Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващенко Александр Алексеевич

Бракосочетание
26.07.2019

Муж: Ващенко Александр Алексеевич

С женой Анастасией начали встречаться в 2016 году 11 марта. Знакомы были еще с начальной школы, учились в параллельных классах.
Рождение ребёнка
09.03.2023

Сын: Ващенко Макарий Александрович

Отец ребёнка: Ващенко Александр Алексеевич

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