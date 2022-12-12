Березина (Березина) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Аркадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991