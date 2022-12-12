Березина (Березина) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина (Березина) Тамара Александровна

Березина (Березина) Тамара Александровна

avatar

Место рождения

Березкины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Березин Александр Митрофанович

Мать: Березина Анастасия Михайловна

Березкины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Аркадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Аркадий Михайлович

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close