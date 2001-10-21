Смолякова Зоя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Зоя Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1932

Дата смерти

21.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
05.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Николай Фёдорович

Смерть
21.10.2001
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