Смолякова Зоя Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1932
Дата смерти21.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недорезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
05.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недорезов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2001