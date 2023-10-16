Михайлова Кристина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.2022
Сын: Михайлов Артём Ильич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности