Михайлова Кристина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Кристина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2018

Сын: Михайлов Данила Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2022

Сын: Михайлов Артём Ильич

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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