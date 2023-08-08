Снегирев Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирев Вячеслав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1976

Отец: не указан

Мать: Снегирева Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
30.07.1999

Сын: Снегирев Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.05.2011

Сын: Снегирев Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Рычкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.2016

Дочь: Снегирева Полина Вячеславовна

Мать ребёнка: Рычкова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Наталья Алексеевна

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