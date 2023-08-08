Снегирев Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1976
Рождение ребёнка
30.07.1999
Сын: Снегирев Андрей Вячеславович
Рождение ребёнка
30.05.2011
Сын: Снегирев Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Рычкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.2016
Дочь: Снегирева Полина Вячеславовна
Мать ребёнка: Рычкова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно