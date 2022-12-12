Алимова Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Мелания Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Феоктистовна

Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Феодосия Феоктистовна

Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисия Феоктистовна

Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Матрона Феоктистовна

Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Феоктист Васильевич

Смерть
Неизвестно
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