Алимова Мелания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Феоктистовна
Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Феодосия Феоктистовна
Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия Феоктистовна
Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Матрона Феоктистовна
Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно