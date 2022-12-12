Марджани Шигабутдин
Место рожденияЯбынчи, Атнинский р-н, Татарстан
Дата рождения16.01.1818
Дата смерти18.04.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Ябынчи, Атнинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1850 по 1889
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Ташкичу, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.04.1889