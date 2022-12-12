Марджани Шигабутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марджани Шигабутдин

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Место рождения

Ябынчи, Атнинский р-н, Татарстан

Дата рождения

16.01.1818

Дата смерти

18.04.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ябынчи, Атнинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1850 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Ташкичу, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.04.1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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