Зайцева (Панова) Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1855
Сын: Зайцев Павел Иванов
Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1865
Сын: Зайцев Яков Иванов
Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Дмитриев