Зайцева (Панова) Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Панова) Екатерина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

1855 г.р.
1865 г.р.
1874 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1855

Сын: Зайцев Павел Иванов

Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайцев Яков Иванов

Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1874

Сын: Зайцев Григорий Иванов

Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Дмитриев

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