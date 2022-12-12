Русакова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти31.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1938
Сын: Русаков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Русаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Русаков Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1966
Селихново, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область