Русакова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусакова Татьяна Федоровна

Русакова Татьяна Федоровна

avatar

Место рождения

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

31.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1938

Сын: Русаков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Русаков Григорий Григорьевич

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Русаков Григорий Григорьевич

Дощари, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Григорий Григорьевич

Смерть
31.08.1966
Селихново, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close