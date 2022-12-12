Тонкушина (Упорова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкушина (Упорова) Нина Николаевна

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Место рождения

Писанец, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

23.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1950

Дочь: Скутина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тонкушин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.05.1952

Сын: Тонкушин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Тонкушин Иван Дмитриевич

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонкушин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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