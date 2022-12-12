Тонкушина (Упорова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Дочь: Скутина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тонкушин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.05.1952
Сын: Тонкушин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Тонкушин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно