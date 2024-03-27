Гайнутдинова (Сагетдинова) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова (Сагетдинова) Галия

Место рождения

дер. Аксу

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

24.05.1966

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Сагетдинов Гильмутдин

Мать: Сагетдинова Васифа

Рождение ребёнка
01.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнутдинов Гильмутдин

Рождение ребёнка
20.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.05.1966
Похороны
Неизвестно

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