Гайнутдинова (Сагетдинова) Галия
Место рождениядер. Аксу
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти24.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Сагетдинов Гильмутдин
Мать: Сагетдинова Васифа
Рождение ребёнка
01.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнутдинов Гильмутдин
Рождение ребёнка
20.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.05.1966
Похороны
Неизвестно