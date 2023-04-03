Тишков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
2020