Тишков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тишков Александр Гаврилович

Мать: Тишкова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
2020
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