Горев Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горев Аркадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1928

Дата смерти

29.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1954

Сын: Горев Леонид

Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Горев Сергей

Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна

Рождение ребёнка
25.02.1961

Дочь: Кожина Тамара Аркадьевна

Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Зинаида Мироновна

Смерть
29.08.2004
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