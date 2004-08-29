Горев Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1928
Дата смерти29.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1954
Сын: Горев Леонид
Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Горев Сергей
Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна
Рождение ребёнка
25.02.1961
Дочь: Кожина Тамара Аркадьевна
Мать ребёнка: Горева Зинаида Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Зинаида Мироновна
Смерть
29.08.2004