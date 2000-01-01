Бургард (Burgard) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1717
Дата смерти10.11.1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
05.10.1750
Жена: Виттлинг Мария Доротея
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.09.1751
Сын: Бургард Иоганнес Валентин
Мать ребёнка: Виттлинг Мария Доротея
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.11.1787
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.11.1787
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция