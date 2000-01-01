Бургард (Burgard) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургард (Burgard) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1717

Дата смерти

10.11.1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
05.10.1750

Жена: Виттлинг Мария Доротея

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.09.1751

Сын: Бургард Иоганнес Валентин

Мать ребёнка: Виттлинг Мария Доротея

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.11.1787
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.11.1787
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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