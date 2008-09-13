Гавловский Франц Александрович
Место рожденияПетровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Дата рождения21.08.1936
Дата смерти13.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Бракосочетание
01.12.1959
Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1960
Сын: Гавловский Виктор Францевич
Мать ребёнка: Гавловская Тухина Нелли Анатольевна
город Фрунзе (Бишкек), Киргизская ССР
Смерть
13.09.2008
Жмеринка город, Жмеринский район, Винницкая область, Украина