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Гавловский Франц Александрович

Место рождения

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР

Дата рождения

21.08.1936

Дата смерти

13.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: Гавловский Александр Иванович

Мать: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Бракосочетание
01.12.1959

Жена: Гавловская Тухина Нелли Анатольевна

Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1960

Сын: Гавловский Виктор Францевич

Мать ребёнка: Гавловская Тухина Нелли Анатольевна

город Фрунзе (Бишкек), Киргизская ССР
Смерть
13.09.2008
Жмеринка город, Жмеринский район, Винницкая область, Украина
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