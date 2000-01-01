Жаров Михаил Митрофанович
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения07.11.1857
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1857
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
16.01.1877
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1879
Сын: Жаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.04.1883
Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.01.1885
Дочь: Киселёва Мария Михайловна
Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.12.1891
Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1894
Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно