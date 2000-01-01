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Жаров Михаил Митрофанович

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

07.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1857

Отец: Жаров Митрофан Васильевич

Мать: Жарова Анисия Агафониковна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Жарова Степанида Филипповна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1879

Сын: Жаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Жаров Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.01.1885

Дочь: Киселёва Мария Михайловна

Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.12.1891

Сын: Жаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1894

Сын: Жаров Косма Михайлович

Мать ребёнка: Жарова Степанида Филипповна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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