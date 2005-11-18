Алехин Иван
Место рожденияФлорешты, Молдавия
Дата рождения04.10.1981
Дата смерти18.11.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.10.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.2005