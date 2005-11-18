Алехин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Иван

Место рождения

Флорешты, Молдавия

Дата рождения

04.10.1981

Дата смерти

18.11.2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.10.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.2005

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