Барсков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиПосле 12.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Барсков Константин
Мать: Барскова Мария
Военная награда
07.03.1943
122 иап Западного фронта
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
12.12.1944
122 иап Западного фронта
Орден Красной Звезды
Военная награда
16.04.1945
Медаль "За оборону Москвы"
Смерть
После 12.11.1988