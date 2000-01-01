Барсков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

После 12.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Барсков Константин

Мать: Барскова Мария

Военная награда
07.03.1943
122 иап Западного фронта
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
12.12.1944
122 иап Западного фронта
Орден Красной Звезды
Военная награда
16.04.1945
Медаль "За оборону Москвы"
Смерть
После 12.11.1988
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