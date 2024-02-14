Наиля Тазиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наиля Тазиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсиев Шаукат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсиев Шаукат

Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсиев Шаукат

Смерть
Неизвестно

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