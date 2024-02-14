Наиля Тазиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсиев Шаукат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамсиев Шаукат
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсиев Шаукат
Смерть
Неизвестно