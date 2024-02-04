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Нохрин Николай

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина -- Хиония Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Нохрина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Нохрина -- Хиония Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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