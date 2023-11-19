Рябченков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Рябченкова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Рябченков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна
Смерть
Неизвестно