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Рябченков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Рябченкова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Рябченков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно

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