Халкечева Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халкечева Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халкечева Малая

Отец ребёнка: Халкечев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халкечев Руслан

Отец ребёнка: Халкечев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халкечев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Халкечев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халкечев Борис

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