Халкечева Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халкечева Малая
Отец ребёнка: Халкечев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халкечев Руслан
Отец ребёнка: Халкечев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халкечев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Халкечев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халкечев Борис