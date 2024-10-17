Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти04.11.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Константин Николаев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Алексева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Феодор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Смерть
04.11.1843
Причина смерти: от чахотки
Похороны
06.11.1843