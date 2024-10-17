Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

04.11.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Константин Николаев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Алексева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Круглов Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Феодор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.11.1843
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
06.11.1843

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