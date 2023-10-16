Крутских Степан Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Крутских Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Крутских Кирилл Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Крутских) Елена Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Крутских Макар Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно