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Крутских Степан Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Крутских Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крутских Кирилл Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Крутских) Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Крутских Макар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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