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Чвилева Аксинья Тихоновна

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чвилев Абросим Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Чвилев Афанасий Абросимович

Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1853

Сын: Чвилев Алексей Абросимович

Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Чвилева Марья Абросимовна

Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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