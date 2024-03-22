Гончаров Лука Михайлов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
03.11.1867
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Говядина Елена Лукинична
Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
03.01.1883
Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталия Лукинична
Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова
Смерть
Неизвестно