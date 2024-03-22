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Гончаров Лука Михайлов

Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Гончаров Михаил Николаев

Мать: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
03.11.1867

Жена: Гончарова Акилина Гаврилова

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Говядина Елена Лукинична

Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
03.01.1883

Сын: Гончаров Григорий Лукич

Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталия Лукинична

Мать ребёнка: Гончарова Акилина Гаврилова

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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