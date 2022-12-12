Кистень Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1905
Дата смерти23.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1935
Дочь: Ковальчук Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович
Павловка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистень Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистень Александр Егорович
Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1990