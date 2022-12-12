Кистень Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКистень Елена Павловна

Кистень Елена Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1905

Дата смерти

23.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1935

Дочь: Ковальчук Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович

Павловка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистень Николай Егорович

Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистень Алексей Егорович

Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистень Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистень Александр Егорович

Отец ребёнка: Кистень Егор Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистень Егор Мартынович

Смерть
23.12.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close