Маковский Иван Казимирович
Место рождения
Дата рождения01.07.1907
Дата смерти15.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907
Отец: Makowski Kazimierz
Рождение ребёнка
?.03.1938
Дочь: Маковская Нина Ивановна
Мать ребёнка: Маркова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1941
Дочь: Маковская Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Маркова Мария Васильевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Мария Васильевна
Смерть
15.11.1942