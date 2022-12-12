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Маковский Иван Казимирович

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Место рождения

Нарва, Ямбургский уезд

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

15.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

GM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: Makowski Kazimierz

Мать: Маковская Мария Фёдоровна

Нарва, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1938

Дочь: Маковская Нина Ивановна

Мать ребёнка: Маркова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1941

Дочь: Маковская Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Маркова Мария Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Мария Васильевна

Смерть
15.11.1942
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