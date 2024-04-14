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Смирнова Ольга Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пармен Якимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Смирнова) Евпраксия Парменовна

Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Смирнов Ардалион Парменович

Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович

Давыдково, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смирнов Авенир Парменович

Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Владимир Парменович

Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович

Давыдково, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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