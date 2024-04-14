Смирнова Ольга Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Смирнова) Евпраксия Парменовна
Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Смирнов Ардалион Парменович
Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Смирнов Авенир Парменович
Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Смирнов Владимир Парменович
Отец ребёнка: Смирнов Пармен Якимович
Смерть
Неизвестно