Голикова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Голикова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Голиков Герасим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Голиков Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Голиков Герасим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно